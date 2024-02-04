القطان: فخورون بدخول حساب مليونير الدانة موسوعة غينيس للمرة الثانية وتحقيق أحلام عملائنا

«غينيس»: يسعدنا الإعلان عن كسر بنك الخليج الرقم القياسي السابق وذلك بعد اجتيازه كل الاشتراطات



للمرة الثانية في تاريخها، دخلت الجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان خلال حفل إعلان الفائز بسحب الجائزة الكبرى شهادة تسجيل الجائزة من ممثلة موسوعة غينيس.



وبهذه المناسبة، قال القطان: فخورون بدخولنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية، مبينا أن الجائزة الكبرى لسحب مليونير الدانة تم تسجيلها في عام 2016 كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم وهذا العام عادت من جديد لذات التصنيف، لنواصل تحقيق طموحات وأحلام عملائنا.



من جانبها، قالت ممثلة موسوعة غينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي الدفراوي: أنا هنا اليوم لأعلن النتائج النهائية لصاحب أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم، ويسعدني أن أعلن أن بنك الخليج هو صاحب هذا الرقم القياسي.



وأشارت إلى أن بنك الخليج استوفى كافة الشروط التي تجعله يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ قيمته 1.5 مليون دينار، حيث تأكدنا من كافة إجراءات السحب وأن جائزة مليونير الدانة ارتفعت إلى مليوني دينار وتم إعلان الفائز بها.



السحوبات السنوية



يذكر أن بنك الخليج قام بزيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق الحساب الذي يعد أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم.



وتشهد سحوبات حساب مليونير الدانة تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول وهو السحب السنوي الكبير على جائزة بقيمة 2 مليون دينار والثاني هو السحب نصف السنوي بقيمة مليون دينار إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



يشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، ما يؤهلهم للمشاركة تلقائيا في سحوبات مليونير الدانة.



ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



معايير التسجيل



وتعتبر موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية السلطة النهائية في تحديد الإنجازات القياسية. وقد تأسست موسوعة غينيس في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وأحرزت نسختها الأولى مبيعات قياسية في المملكة المتحدة.



ولدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية فريق محترف من الخبراء المدربين لإدارة السجلات القياسية والذي يقوم بأبحاث وتحقيقات مكثفة بهدف التأكد من صحة الرقم القياسي. كما تحافظ موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أعلى معايير الدقة ولديها سياسات صارمة تتحكم بقرار منح جائزة الرقم القياسي.



تجدر الإشارة إلى أن معايير القياس، والإنجاز، والتوحيد القياسي، والتحقق، والتفرد، والعالمية، يجب أن تتوافر في جميع الأرقام القياسية، ويجب على المرشحين تقديم طلب مرفق به الأدلة المطلوبة للتأكد من تحقيق الإنجاز.



ففي أكتوبر من عام 2016، قدم بنك الخليج طلبه إلى موسوعة جينيس العالمية لجائزة سحب مليونير الدانة، حيث قام فريق إدارة السجلات القياسية في مقر غينيس الرئيسي بدراسة الطلب للتحقق من قبوله أولا. ثم قام فريق غينيس ببحث الطلب بناء على المعايير المذكورة سابقا وتأكدوا أن حساب مليونير الدانة من بنك الخليج هو بالفعل أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم، وهو الإنجاز الذي تكرر للمرة الثانية في عام 2024.



وثائقي مليونير الدانة



بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق حساب مليونير الدانة، أنتج بنك الخليج فيلما وثائقيا تناول خلاله مسيرة حساب مليونير الدانة منذ التأسيس، وكيف غير حياة الكثير من الأشخاص والأسر، بعدما ساعدهم على الانضمام إلى قائمة المليونيرات.