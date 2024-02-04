نفى الجيش الأردني مشاركته بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أمس، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.



وأضاف المصدر إنه لا صحة للتقارير الصحافية التي تم تداولها حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وأن القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة.



وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قد أعلن فجر أمس تعرض مدن ومناطق عراقية لضربات جوية أميركية.



وقال رسول في بيان «إن مدينة القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت لضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأميركية».



واعتبر «أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة».