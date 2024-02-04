فرحان الشمري

وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية على اقتراح النائب شعيب شعبان، بخصوص الدروس الخصوصية وأحالته إلى المجلس.

وجاء في الاقتراح برغبة كما يلي :

1. صدور قرار من وزير التربية بإلزام جميع مدارس التعليم العام والخاص لكافة المراحل الدراسية بتقديم دروس تقوية ما بعد الدوام الرسمي للطلبة والطالبات طوال مدة الفصل الدراسي وذلك للمواد العلمية والأدبية كما جرى في السابق.

2 -أولوية تقديم تلك الدروس للمعلمين الكويتيين.

3 -تكون بمقابل رمزي لا يتجاوز 5 دنانير.

4-تشرك جمعية المعلمين الكويتية للإشراف على تثقيف الطلبة بالاستغناء عن المدرس الخصوصي واستبداله بالتقوية المدرسية.