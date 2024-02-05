

دعمت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا سابقا في التنس، المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة «دبليو تي ايه» الختامية.



واعتبرت جابر (29 عاما) والمصنفة سادسة عالميا حاليا أمس الأول أن الذين يعارضون الاستضافة يجب أن «يطلعوا بشكل أكبر» على اهتمام السعودية بالرياضة.



وتابعت «نحن بالطبع نرغب في الذهاب إلى السعودية، شخصيا، أريد الذهاب إلى هناك»، مضيفة أن السعودية مصدر إلهام، ليس للنساء فقط بل للرجال أيضا.



واستضافت السعودية العام الماضي أول دورة مدرجة ضمن دورات المحترفين في التنس (نهائيات الجيل الجديد للاعبين تحت 20 سنة) في جدة، إلى جانب مباريات استعراضية جمعت الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضد الإسباني كارلوس ألكاراز، والبيلاروسية أرينا سابالينكا ضد أنس جابر.



وأضافت جابر التي وقعت عقدا مع العلامة التجارية السعودية «كياني» التي تعنى بالمستلزمات الرياضية «أعتقد أن هذا أمر غاية في الأهمية للقيام به، إذا نظمت بطولة «دبليو تي ايه» الختامية هناك، سأكون إحدى اللاعبات اللواتي يدعمن ذلك، ليس للعب هناك فحسب بل للترويج أيضا، للقيام بأكثر من لعب التنس».



وأضافت اللاعبة التي وصلت إلى ثلاث مباريات نهائية في بطولات غراند سلام وخسرتها جميعها «أعتقد أن الناس سيطلعون أكثر على ما يحدث في السعودية في حال إقامة البطولة هناك، كما أعتقد أنه من المهم عدم الاستماع لجانب واحد فقط».