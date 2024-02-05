أسامة أبو السعود



غادر وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متوجها إلى المملكة العربية السعودية للكشف على مساكن شركات وحملات الحج الكويتية برئاسة نائب رئيس الوفد سطام المزين، وضم ممثلين من «الصحة» و«قوة الإطفاء»، حيث باشروا أعمالهم فور وصولهم إلى مكة المكرمة للكشف على مساكن حجاج الكويت لموسم 1445هـ.



ويعمل الوفد على التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج ومطابقتها للشروط طبقا للقانون رقم 1/2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 51/2021 بما يضمن سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام.



ويواصل الوفد أعماله على فترتين صباحية ومسائية لفحص جميع المساكن المخصصة من قبل شركات وحملات الحج الكويتية البالغ عددها 63 موزعة على العديد من الفنادق والعمارات السكنية في مكه المكرمة.



وسيتخلل الزيارة إجراء لقاءات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومنهم مسؤولو وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ومسؤولو برنامج المسار وإدارة التفويج، وتفقد مواقع المخيمات في عرفات ومنى ومزدلفة والاستعدادات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل.