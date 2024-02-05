

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي ضرورة إصدار شركات الإنتــاج الفني للتراخيص الخاصـــة بالحفـــلات بمناسبة الأعياد الوطنية لشهر فبراير 2024، وذلك من خلال لجنة تنظيم وترخيص الحفلات الغنائية والموسيقية بالوزارة.



وأوضح السبيعي في تصريح لـ «كونا» أنه حسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة فإنه «لا يجوز إقامة الحفلات الفنية العامة إلا للجهات المرخص لها بذلك والمسجلة رسميا في وزارة الإعلام، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية واستكمالها جميع الإجراءات وتقديمها جميع المستندات».



وشدد على وجوب التقيد في الحفلات الفنية العامة بالقواعد المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة إذ تقدم الوزارة جميع التسهيلات للإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الحفلات والفعاليات المعتمدة من قبل لجنة الاحتفالات الوطنية وشركات الإنتاج المرخصة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال مخالفة القانون.