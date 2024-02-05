بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1 بمساحة 6500م2 بأبعاد 100م×65م. وتضمن الرأي الفني أن يتم توفير 60 موقفا للسيارات ضمن حدود الموقع حسب الأنظمة المتبعة وعدم استغلال الموقع استغلالا تجاريا مع تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت، مع التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها إن وجدت وذلك قبل التنفيذ.



وقال العازمي إن اللجنة أوصت بالموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 1 بمنطقة الصباحية.



من جانب آخر، أقرت لجنة محافظة مبارك الكبير طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة رقم 5 بمحافظة مبارك الكبير للبلدية مع تعديل حدود الموقع بما لا يتعارض مع حدود حرم الطريق لشارع الغوص وتقليص المساحة لتكون 754961م2، شريطة تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، وفي حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية وذلك أثناء التثبيت.