بشرى شعبان



برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، نظــم الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث، بطولة الشهيد سليمان الشميمري للدامة في مقر المقهى بمنطقة شرق بحضور رواد المقهى وديوانية الرعيل الأول، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الموروث الشعبي من الاندثار.



في هذا السياق، قال رئيس مجلــــس إدارة الصندوق الاجتماعي لإدارة المقاهي الشعبية عبدالعزيز السبيعي، إن الصندوق يقوم بدور كبير للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الكويتي، ويبذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للرواد.



وأشار السبيعي، على هامش حفل تكريم الفائزين في البطولة، إلى أهمية إقامة المسابقات والمهرجانات التي تراعي الجانب التراثي، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم وتوجيه كل ما من شأنه تعزيز الجانب التراثي، كاشفا عن وجود خطط مستقبلية لتطوير المقاهي الشعبية من الجانبين العمراني والإداري.



وأضاف: لدينا 5 مقاه شعبية موزعة على مختلف المحافظات وآخر مقام بشكل مؤقت في مدينة صباح الأحمد السكنية، ونسعى إلى إنشاء المقهى السادس بشكل دائم في نفس المدينة، مشددا على الاستمرار في تطوير المقاهي الشعبية لاستقطاب الشباب وإحياء التراث وحمايته من الاندثار.



من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة المقاهي الشعبية هيا المقرون، إنه وبالتزامن مع الأعياد الوطنية أطلقنا برعاية وزير الشؤون بطولة الشهيد سليمان الشميمري بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث، إيمانا بأهمية تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الشعبي، موضحة أن عدد المسجلين في البطولة 43 شخصا شارك منهم 30 وفاز في النهائي 3 حصدوا المراكز الثلاثة الاولى.



من جهته، أكد رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل، أن الجمعية نظمت بطولة الشهيد الشميمري بالتعاون مع الصندوق الخيري للمقاهي، لما لهذه اللعبة من أهمية تراثية لدى الكويتيين، حيث إنها تعتبر أحد أقدم الألعاب التراثية في الكويت، ومع مرور الزمن بدأت اللعبة بالاندثار نظير الألعاب الحديثة.