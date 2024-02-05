قال الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهيــــة العقاريــــة «فيوتشركيـد» محمد طارق النوري ان الشركــة وقعت اتفاقية تعـاون مشترك مع شركة مركز سلطـــان، وبموجب هذا التعاون سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج والعروض التسويقية لكلا الطرفين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتحسين الخدمات المتعلقة بعملاء طفل المستقبل وعملاء مركز سلطان.



وأكــد النــــوري أن الاستراتيجيــة التي تنفذها الشركة تعتمد على توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها في الأسواق مما يتيح لعملاء «طفل المستقبل» التميز والاستفادة بالعــروض المتنوعة من خلال التعاون المشترك مــع مركز سلطان، وبالتالي إتاحة الفرصة لعملاء مركز سلطان بالتمتع بأوقاتهم بالحد الأقصى بالعروض الخاصة بالشكل الأمثل في المراكز الترفيهية العائلية لشركــــة طفل المستقبل.



والجديــر بالذكر ان الشركة لديها فروع في جميع المحافظات بأحدث الديكورات والالعاب الحديثة بأسعار تنافسية ابتداء من فرع السالمية سيتي سنتر، وسليل الجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق، ومجمع أجيال في الفحيحيل، وكيفان مول، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، وكالة كارتون نت وورك بجمعية شرق، وكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان، وديسكفري بمجمع اوتاد الجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، وافتتحت مؤخرا فرعها بجمعية الدعية، كما تم الافتتاح الرسمي لفرعها بمجمع صفاة المباركية في قلب العاصمة.