

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بجدارة على شباب الحسين الأردني 3-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة غرب آسيا الثانية للأندية للكرة الطائرة، والتي يستضيفها حاليا نادي صحار العماني.



وفي مباراة أخرى، خسر القادسية من السيب العماني بنفس النتيجة ضمن المجموعة الأولى، وكان «الأصفر» قد فاز في الجولة الأولى على الابتسام السعودي اول من أمس ضمن الجولة الأولى والتي تغلب فيها السيب العماني على بني ياس الإماراتي 3-0، وبالنتيجة ذاتها فاز العربي القطري على الأهلي البحريني، فيما انتصر صحار العماني على شباب الحسين 3-1. يذكر أن فريق الريان القطري توج بلقب النسخة الأولى من البطولة. وتقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثالثة، حيث يلتقي بالمجموعة الأولى السيب مع الريان القطري، والقادسية مع بني ياس الإماراتي، فيما يلعب بالثانية الكويت والعربي القطري، والأهلي البحريني مع شباب الحسين الأردني.



من جانب آخر، يقيم اتحاد الكرة الطائرة ممثلا بلجنة الحكام، دورة دراسة للحكام الجدد، بالتعاون والتنسيق مع مركز عبدالله السالم لإعداد القادة ولمدة 10 أيام.