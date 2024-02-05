

حصدت بطلات الكويت للرماية أمس ميداليتين ذهبية وفضية في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 المقامة حاليا في نسختها السابعة بإمارة الشارقة. وجاءت الذهبية في رماية المسدس 10 أمتار للفرق عن طريق البطلات الكويتيات غزلان حسن وإسراء بهمن وعذاري البلوشي اللاتي نجحن في التتويج بالمركز الأول، فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق البطلة الكويتية غزلان حسن في مسابقة رماية المسدس 10 أمتار للفردي.



إلى ذلك ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بثلاثية نظيفة جاءت للاعبات الكويت على حساب فريق «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، في مباراتين احتضنتهما صالة نادي خورفكان أمس في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقات ثالث أيام الدورة.