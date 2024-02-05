

طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين وزاريين بتشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وتفويض د.محمد الفيلي لرئاسة تلك اللجنة.



وقضى القرار الذي حمل رقم 24 لسنة 2024 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى بأن تشكل لجنة انتقالية للقيام بأعمال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وسالم بطاح الرشيدي، وعبدالله محمد العفاسي، وخالد جاسم الذويخ.



وتتولى اللجنة كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن تقوم اللجنة بتسلم مقرات الغرفة وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخه.



كما تتولى اللجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة التجارة وعرضها على الوزير للموافقة عليها، وكذلك تتولى إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير العمل في الغرفة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.



وقضى القرار الثاني الذي حمل رقم (25/2024) بأن يفوض د.محمد حسين الفيلي لرئاسة اللجنة الانتقالية التي تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب القرار السابق وطبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 112 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.



إلى ذلك، ألغى الوزير الجوعان اشتراط تقديم الشركات اعتماد توقيع مصدق من غرفة التجارة إلى الإدارة العامة للجمارك، واستبدلها بتوقيع وزارة الشؤون والقوى العاملة.