

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انتعاش السفر الجوي الذي استمر في ديسمبر 2023، وأن إجمالي حركة السفر الجوي لعام 2023 اقترب أكثر من مستويات ما قبل الجائحة.



وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022. وبلغت حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة (2019)، وارتفع إجمالي حركة المسافرين لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ووصل إلى 97.5% عن مستوى ديسمبر 2019، وبلغت حركة السفر الجوي في الربع الرابع 98.2% من عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام. وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019. وارتفعت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019، وبلغت في الربع الرابع 94.5% من عام 2019.



كما شهدت حركة السفر المحلي ارتفاعا لعام 2023 بنسبة 30.4% مقارنة بالعام السابق، وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9% من مستوى عام 2019 بأكمله، وارتفعت حركة المرور المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3% أعلى من حركة المرور في ديسمبر 2019، وكانت في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.



وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): استمر الانتعاش القوي في العام 2023، وبلغت حركة المرور في شهر ديسمبر أقل بنسبة 2.5% فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع، ما سيشجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024. ويعد انتعاش السفر خبرا جيدا، من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث يسافر الناس للقيام بالأعمال التجارية، ومواصلة تعليمهم، والسفر في إجازات، وغير ذلك الكثير.