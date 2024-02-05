توعد رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي فالح الفياض، بالرد على الغارات التي نفذتها القوات الأميركية على مواقع عدة في سورية والعراق وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.



وقال الفياض أمس: «إن الهجمات كانت استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي»، مضيفا: «هذه الهجمات لن تمر مرور الكرام».



ودعا إلى إنهاء الوجود الأجنبي في بلاده، قائلا: «يجب تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي».



ويتزامن تصريح الفياض، مع استئناف ميليشيات تطلق على نفسها «المقاومة العراقية» هجماتها على القواعد الأميركية في سورية إذ تبنت أمس الأول استهداف قاعدة حرير الأميركية في العراق، والقاعدتين الأميركيتين في حقل غاز كونيكو وفي خراب الجير شرقي سورية.