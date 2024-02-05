

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر حصلت على شهادة الآيزو في المواصفات القياسية العالمية (ISO 9001-2015) في الاجراءات وإصدار وثائق السفر والجنسية.



وأكدت الإدارة انه تم الحصول على الاعتماد بعد اجتياز التدقيق الداخلي طبقا لمتطلبات نظام الجودة المعتمد عالميا، وتعد شهادة الآيزو نقلة نوعية في جودة الاجراءات المتبعة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومساهمة مميزة في رفع مستوى العمل ووثائق السفر وتم تسلّم الشهادة من قبل المدير العام اللواء فواز خالد الصباح ومساعد المدير العام العميد فواز الرومي وممثل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الرائد حقوقي سعود الحريتي.