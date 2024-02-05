

عبدالله قنيص



أحالت شرطة الموانئ 3 وافدين جميعهم في العقد الثالث إلى التحقيق، وذلك لاتهامهم بالدخول وتسهيل الدخول لمنطقة محظورة بتصريح مزور يعود إلى وافد رابع. وبحسب مصدر أمني، فإنه تم توقيف وافدين أثناء دخولهما، وتبين أن أحدهما بحوزته تصريح والآخر الترخيص الذي قدمه لا يخصه، وخلال التحقيق تبين أن شريكهما وافد ثالث. ولدى مواجهة المتهمين من قبل رجال المباحث، أقروا بارتكاب الواقعة محل التحقيق، حيث أفاد المدعو الأول بتسلم تصريح من المتهم الثالث بقصد إدخال المدعو الثاني داخل المنشئة لإكمال العمل، وكان ذلك باتفاق بين كل من المدعوين الأول والثاني والثالث، وذلك حسب ادعائهم.



وأكدت تحريات المباحث ارتكاب كل من المدعوين الأول والثاني والثالث الواقعة محل التحقيق، حيث قام المدعو الأول الذي يقود المركبة بتسلم تصريح من المدعو الثالث، وهذا التصريح يعود إلى شخص لا علاقة له بالواقعة، وكان تصريح دخوله بحوزة المتهم الثالث.