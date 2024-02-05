القاهرة - محمد سامي



أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.



وحسم الأهلي صفقة الزنفلي الذي بدأ مشواره مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد السكندري وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم أخيرا الداخلية، بعد تراجعه عن ضم محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، وتعثر انضمام محمد بسام من سيراميكا كليوباترا.



ولن يتمكن الأهلي من قيده بقائمته الأفريقية التي تم إرسالها في الأيام القليلة الماضية، وستقتصر مشاركة الزنفلي على البطولات المحلية فقط على أن يلعب مصطفى شوبير لقاءات دوري الأبطال.



في السياق نفسه، أعلن الأهلي عن التعاقد مع الثنائي الغاني صامويل أوبونغ لاعب فريق إم إس كي زيلينا، وريندورف أدوم سارباه لاعب فريق شيتا لمدة أربعة مواسم ونصف، وسيتم قيدهم تحت السن في ضوء استراتيجية الأحمر للتنقيب عن المواهب الأفريقية والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو تسويقهم للاستفادة منهم ماديا.



من ناحية أخرى، انقضت أيام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها خروج الفريق من ربع نهائي كأس الرابطة أمام المصري البورسعيدي بالخسارة 1-3، وسبقها إنهاء «السماوي» بطولة كأس السوبر المصري المكون من 4 فرق للمرة الأولى في المركز الثالث، بينما يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات وفارق نقطتين عن زد المتصدر بـ 10 مباريات.



من ناحية أخرى، اتخذ المدير الفني الجديد لفريق الزمالك البرتغالي غوزيه غوميز أولى قراراته بخوض التدريب على فترتين.



وقاد غوميز المران الأول له صباح أمس الأحد، حيث غاب عن المران كل من التونسي حمزة المثلوثي بسبب سفره خارج البلاد، وكذلك الثنائي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في كأس الأمم الأفريقية، فيما شهدت التدريبات انضمام مجموعة من الصفقات الجديدة ومنها عبدالله السعيد القادم من بيراميدز.



ومن المقرر أن يعود «الأبيض» لمنافسات الدوري رسميا بمواجهة الإسماعيلي في 19 الجاري ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.