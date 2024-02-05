قال السائق البريطاني لويس هاميلتون إنه «محظوظ للغاية» بتحقيق «حلم طفولة آخر» بالانضمام إلى فريق فيراري عام 2025 بعد 12 موسما مع الحظيرة الألمانية مرسيدس التي وعدها بالالتزام الكامل حتى موعد رحيله.



كتب بطل العالم لـ «الفورمولا واحد» 7 مرات على مواقع التواصل الاجتماعي «أشعر بأنني محظوظ للغاية، بعدما حققت أشياء مع مرسيدس لم يكن من الممكن أن أحلم بها إلا عندما كنت طفلا، والآن أتيحت لي الفرصة لتحقيق حلم طفولة آخر، قيادة سيارة فيراري حمراء».



ورأى هاميلتون (39 عاما) صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في الفئة الأولى (103)، أن الوقت قد حان بالنسبة له «لبدء فصل جديد من حياتي»، ورغم ذلك أراد طمأنة عشاقه من خلال التأكيد أنه سيحافظ على تركيزه بنسبة 100 في المئة في الاستحقاقات المقبلة لمرسيدس، بينما ينطلق موسم 2024 في الثاني من مارس في البحرين في الصخير بعد 3 أيام من التجارب على الحلبة ذاتها (21-23 فبراير).



وأردف: «في الوقت الحالي لا أفكر في عام 2025، أنا أركز على الموسم المقبل وعودتي إلى المضمار مع مرسيدس، أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى، وأكثر لياقة وتركيزا من أي وقت مضى وأريد مساعدة مرسيدس على الفوز مرة أخرى، وأنهي شراكتي مع الفريق بشكل جيد».



وهي المرة الأولى التي يخرج فيها هاميلتون بتصريح علني منذ الإعلان المدوي عن انتقاله المرتقب إلى صفوف فريق «الحصان الجامح» الأسطوري.