76 مليار دينار إيرادات حصّلتها «البترول» وشركاتها في ٣ سنوات.. مقابل 72.1 ملياراً مصروفات

تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.. يهويان بإيرادات الخام منه بنحو مليار دينار إلى 9.9 مليارات

مليار دينار إجمالي إيرادات «المحفظة الاستثمارية» خلال السنة المقبلة بتراجع 176.9 مليون دينار

23.5 مليار دينار مصروفات الميزانية الجديدة.. أكبرها للتكاليف المباشرة المتغيرة بـ 21.2 ملياراً

260.1 مليون دينار مخصصات احترازية للعام المقبل.. و2.98 مليار المصروفات المستردة من الدولة





أحمد مغربي



أظهرت الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي المقبل 2024-2025 عن توقعاتها بتحقيق أرباح صافية تقدر بنحو 1.56 مليار دينار، حيث تتوقع المؤسسة تحقيق إيرادات بنحو 25.11 مليار دينار مقابل مصروفات مقدرة بنحو 23.55 مليار دينار.



وجاءت ميزانية «مؤسسة البترول» وشركاتها والتي حصلت عليها «الأنباء» متماشية مع الميزانية العامة للدولة وتراجع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى مستوى 2.54 مليون برميل يوميا، عند سعر لبرميل النفط الخام بقدر بنحو 70 دولارا للبرميل، وعجز مالي متوقع يبلغ 5.8 مليارات دينار.



وبطبيعة الحال، انعكست أرقام الميزانية العامة للدولة على ميزانية القطاع النفطي والذي شهد تراجعا في إجمالي الإيرادات التي هوت بنحو 777 مليون دينار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025 والبالغة 25.11 مليار دينار مقارنة مع إيرادات معتمدة في السنة المالية الحالية 2023-2024 عند مستوى 25.89 مليار دينار.



ويأتي تراجع إيرادات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية المقبلة بضغط من تراجع إيرادات النفط الخام بنحو مليار دينار والتي سجلتها المؤسسة عند مستوى 9.9 مليارات دينار، مقارنة بإيرادات معتمدة خلال السنة المالية 2023-2024 عند مستوى 11 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات المنتجات البترولية 11.7 مليار دينار بزيادة قدرت بنحو 444 مليون دينار مقارنة بـ 11.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2023-2024، فيما ارتفعت إيرادات الغاز والغازات المسالة بنحو 29.6 مليون دينار لتبلغ 2.18 مليار دينار مقارنة بـ 2.15 مليار دينار.



وسجلت «مؤسسة البترول» إيرادات المنتجات البتروكيماوية عند مستوى 82.2 مليون دينار بانخفاض بلغ 16.3 مليون دينار، والنقل البحري وأطراف أخرى عند 5.49 ملايين دينار.



وفي مقابل ذلك، تتوقع ميزانية «البترول» أن ينخفض عائد محفظة الاستثمار والمسجلة في الميزانية تحت بند «إيرادات أخرى» لتبلغ مليار دينار، مقارنة بنحو 1.24 مليار دينار خلال العام المالي الحالي أي بتراجع بلغ 176.9 مليون دينار.



وحققت «البترول» إيرادات فعلية من محفظة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية (من بداية 2020 إلى 2023) بنحو 1.52 مليار دينار.



إيرادات فعلية



وتظهر بيانات «مؤسسة البترول» أن الإيرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال 3 سنوات مالية هي 2022-2023 و2021-2022 و2020-2021 بلغت 76 مليار دينار، ويتضح أن إيرادات النفط الخام تشكل الإيراد الأكبر لمؤسسة البترول حيث بلغت إيراداته نحو 45.5 مليار دينار، تلتها إيرادات المنتجات البترولية بقيمة 21.2 مليار دينار.



مصروفات



ورصدت «البترول» مصروفات بنحو 23.5 مليار دينار خلال السنة المالية 2024-2025 وذلك بانخفاض بلغ 645 مليون دينار عن المصروفات المقدرة في الميزانية الحالية 2023-2024 والبالغة 24.1 مليار دينار، وتتركز مصروفات المؤسسة في تكاليف مباشرة متغيرة بنحو 21.2 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بـ 22.1 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، بتراجع بلغ 913.8 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المالية الحالية 5 مليارات دينار بارتفاع يبلغ 352 مليون دينار مقارنة مع 4.7 مليارات دينار خلال السنة المالية 2023-2024.



وتبلغ إجمالي المصروفات المستردة من الدولة نحو 2.9 مليار دينار، وبطرح مصروفات التشغيل مع التكاليف المباشرة المتغيرة من المصروفات المستردة من الدولة يبلغ صافي مصروفات التشغيل نحو ملياري دينار.



فيما رفعت «مؤسسة البترول» إجمالي المخصصات عند مستوى 260.1 مليون دينار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، مقارنة بـ 163 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية.



وإجمالا، بلغت مصروفات المؤسسة الفعلية تراكميا عند مستوى 72.1 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.



نتائج الأعمال



وإجمالا، قدرت مؤسسة البترول الكويتية تحقيق أرباح صافية للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 1.5 مليار دينار مقارنة بـ1.69 مليار دينار معتمدة خلال السنة المالية الحالية 2023-2024.



وحققت المؤسسة أرباحا صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2022-2023 و2021-2022 و2020-2021 بمبلغ 3.96 مليارات دينار، أكبرها خلال العام المالي 2022-2023 بمبلغ 2.6 مليار دينار، وخلال 2021-2022 بمبلغ 1.2 مليار دينار، وخلال السنة المالية 2020-2021 بمبلغ 94.4 مليون دينار.