أوصى المشاركون في المؤتمر الـ 13 للرابطة العربية لجراحي العمود الفقري بضرورة الاستمرار في مواكبة المعايير العالمية بجراحات العمود الفقري وتعزيز دور التكنولوجيا واستخدام أحدث الأجهزة المستخدمة في جراحات العمود الفقري للارتقاء بالمنظومة الصحية في الدول العربية.



وقال رئيس الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري ورئيس رابطة جراحي العمود الفقري د.عبدالرزاق العبيد إن المؤتمر الذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام أوصى كذلك بضرورة تنظيم برامج للتدريب المستمر لجراحي العمود الفقري في الشرق الاوسط.



وأوضح العبيد أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة رفع كفاءة جراحي العمود الفقري العرب لمواكبة المعايير الدولية والحفاظ على تبادل الخبرات بين جراحي العمود الفقري في الشرق الأوسط وبناء جسور التعاون مع المنظمات العربية والعالمية.



وأشار إلى أن المشاركين أكدوا في توصياتهم على ضرورة تطوير وتبني أطباء الجيل الجديد من الشباب وتدريبهم وتشجيعهم على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل لهم لدورها المهم في الارتقاء بمستوى الجراحين الشباب.



وأفاد بأن المؤتمر أشار إلى أهمية تسليط الضوء على تطورات التدخل الجراحي في جراحات العمود الفقري ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر في جراحة العمود الفقري وخلق منافسة علمية في مجال الأبحاث التي من شأنها تطوير جراحة العمود الفقري. وذكر أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة وضع تصور لإنشاء مجلة علمية لنشر الأبحاث بشكل دوري مع تقريب المسافات بين الأطباء العرب والعالميين لتعم الفائدة على الجميع وذلك من خلال استمرارية انعقاد المؤتمرات العلمية العربية بمعايير عالية.



ولفت إلى أن المؤتمر أوصى بإنشاء برامج مشتركة لإيصال الخدمات التخصصية في مجال العمود الفقري للدول العربية والتأكيد على الدور الهام لأعضاء الهيئة التمريضية والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل تحقيق المزيد من التطور.