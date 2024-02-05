صرح عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة م.عبدالعزيز المهنا، بأن برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني جاء متضمنا سلسلة من الزيارات الميدانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع جهات عديدة لتعريف فريق أصدقاء البيئة بالقضايا والمشاريع البيئية من خلال الأنشطة الحقلية، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت زيارة ميدانية إلى محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت. وأوضح أن الزيارة الميدانية إلى محمية العبدلية التي ضمت 11 عضوا وعضوة من فريق أصدقاء البيئة بالجمعية تأتي استكمالا لبرنامج رحلات علمية توعوية متضمنة فقرات تدريبية ميدانية وورش عمل حقلية، بدأتها الجمعية برحلة بمحمية الجهراء، مثنيا في السياق ذاته بأدوارهما في التوعية والتوجيه والتنظيم والتجهيزات اللوجستية والإشراف على الرحلة. وأكد م.المهنا أن زيارة فريق أصدقاء البيئة لمحمية العبدلية تعزز نهج التوعية والتثقيف البيئي تجاه نباتات الكويت الفطرية وتكرس في تلك الفئة العمرية مفاهيم حمايتها وحتمية المحافظة عليها، مشيرا إلى أن عملية زراعة شتلات نبات العرفج، وهي النبتة الوطنية لدولة الكويت صاحبتها محاضرة تعريفية بأهميتها ومواصفاتها واستخداماتها الطبية والمجتمعية فضلا عن التعريف بأنواع واستخدامات وفوائد النباتات الفطرية.