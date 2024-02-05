أمسكت السلطات الأفغانية بنمر من نوع نادر في منطقة فايز آباد الجبلية شمال شرق البلاد، وتستعد لإعادة إطلاقه في البرية بعدما أفادت تقارير بأنه قتل عشرات الحيوانات، على ما ذكرت منظمة غير حكومية معنية بحفظ الحياة البرية.



وأشار نائب حاكم المنطقة عبدالرحمن كسرة لوكالة فرانس، إلى أن نمرا مهددا بالانقراض تم الإمساك به مساء الخميس بعد أن حوصر في حظيرة للمواشي في منطقة زيباك الريفية في ولاية بدخشان، وكان هاجم نحو 30 حيوانا.



وأشار إلى أن «نمر الثلج» النادر، نقل إلى عاصمة الولاية فيض آباد ووضع في الأسر داخل مجمع الحاكم.



وأوضح رئيس مكتب منظمة «وايلدلايف كنسرفايشن سوسايتي» غير الحكومية في بدخشان، أن طبيبا بيطريا عالج إصابة طفيفة تعرض لها النمر في ساقه، مشيرا إلى أنه سيعاد إطلاقه في البرية.



وقال لوكالة فرانس برس إن «السلطات وعدتنا بأنها ستطلق النمر وتعيده إلى منطقة زيباك قريبا».



تعد المنطقة الجبلية في شمال شرق أفغانستان أحد الموائل القليلة لنمور الثلج التي يطلق عليها اسم «أشباح الجبال».