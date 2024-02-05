أمير زكي



أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعيين اللواء يوسف الخدة وكيلا مساعدا للمرور والعمليات بالتكليف، كما أصدر الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعيين العميد د.فيصل المكراد وكيلا مساعدا لشؤون المؤسسات الإصلاحية بالتكليف، وكذلك قرار تعيين اللواء وليد الطراروة وكيلا مساعدا لشؤون الإقامة بالتكليف، يشار إلى أن منصبي الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات ووكيل شؤون المؤسسات الإصلاحية كان يتولاهما اللواء عبدالله الرجيب إلى جانب منصب وكيل مساعد الأمن العام.



على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن إحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب إلى التقاعد.



‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.