

مع اقتراب بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار من خط النهاية الأحد المقبل، شهدت البطولة تألق العديد من اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ 30 عاما، لتمنحهم في النهاية «صك النجومية» التي يستحقونها قبل ختام مسيرتهم الكروية، وبينما كانت الأضواء مسلطة على العديد من نجوم القارة السمراء وسط توقعات بتألقهم قبل افتتاح المسابقة، فقد كانت هناك مجموعة أخرى من اللاعبين، الذين كانوا مغمورين قبل البطولة، بزغت نجوميتهم بشدة خلال المنافسات، رغم تقدمهم في السن واقترابهم من الاعتزال، لكنهم توهجوا مع منتخباتهم وساهموا في تحقيق إنجازات لبلادهم رغم ارتفاع أعمارهم ومنهم:



رونوين وليامز



جذب حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وقائد منتخب جنوب أفريقيا رونوين وليامز (32 عاما) الأضواء إليه بشدة بعدما قاد بلاده للتأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز 2-1 على الرأس الأخضر بركلات الترجيح في دور الثمانية، حيث لعب دور البطولة خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، بعدما شهدت تصديه للعديد من الفرص المحققة في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتعملق خلال ركلات الترجيح ويسجل رقما قياسيا وغير مسبوق في تاريخ البطولة بالتصدي لأربع ركلات، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخ منتخب «الأولاد».



إيميليو نسووي



مهاجم غينيا الاستوائية وفريق إنتر سيتي الإسباني إيميليو نسووي (34 عاما) يتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة حاليا بـ 5 أهداف، أحرزها جميعا في مرحلة المجموعات، ورغم خروج منتخب بلاده من دور الـ 16، يمتلك نسووي حظوظا لا بأس بها للتتويج بجائزة هداف البطولة، وقد أحرز 3 أهداف في شباك غينيا بيساو ليصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في مباراة واحدة بالبطولة منذ أكثر من 15 عاما، كما بات أكبر لاعب سنا يحرز ثلاثية في إحدى مباريات البطولة عبر تاريخها، كذلك انضم لقائمة تضم 15 لاعبا فقط تمكنوا من تسجيل 3 أهداف خلال مباراة واحدة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية.



ثيمبا زواني



رغم تألق ثيمبا زواني نجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (34 عاما) مع ناديه خلال النسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحصول معه على لقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي، لكنه لم ينل الشهرة والنجومية التي يستحقها سوى خلال النسخة الحالية من أمم أفريقيا. وخلال 383 دقيقة لعبها زواني في البطولة حتى الآن، ساهم في تسجيل 3 أهداف لجنوب أفريقيا، حيث أحرز هدفين أمام ناميبيا في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى صناعته الهدف الأول الذي أحرزه زميله إيفيدينس ماكجوبا في الانتصار على المغرب في دور الـ 16.



ريان مينديز



جناح أيسر منتخب الرأس الأخضر وفريق فاتح قرا جمرك التركي ريان مينديز، كان عنصرا أساسيا في تأهل منتخب «القروش الزرقاء» لدور الـ 8، حيث شارك مينديز (34 عاما) في القائمة الأساسية لمنتخب الرأس الأخضر في جميع لقاءات الفريق الـ 5 بالنسخة الحالية للمسابقة، وجاء على رأس نجوم منتخب بلاده، الذين خطفوا الأضواء بشدة، بعدما أحرز هدفين وقام بصناعة هدف واحد خلال رحلة الفريق في البطولة، التي توقفت عند حدود دور الـ 8.