

اقتنص أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز من غريمه التقليدي ريال مدريد 1-1 بعدما سجل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم على ملعب سانتياغو برنبايو.



وبقي ريال في الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي سقط أيضا في فخ التعادل أمام ريال سوسييداد في هذه المرحلة و8 عن برشلونة الثالث، فيما تراجع أتلتيكو إلى المركز الرابع بـ 48 نقطة متخلفا بنقطتين عن النادي الكاتالوني الفائز على ألافيس 3-1.



ومنح براهيم دياز الذي شارك أساسيا بخلاف التوقعات هدف التقدم لريال (20) قبل أن يعادل ماركوس لورينتي النتيجة لاتلتيكو (90+3).



وينتظر ريال مواجهة قوية أخرى الأسبوع المقبل أمام جيرونا فيما بعد قد تكون المباراة الأهم هذا الموسم.



وأبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي رضاه عن أداء لاعبيه رغم التعادل، وقال: «حظنا كان سيئا أن تتلقى شباكنا هدفا في الدقيقة الأخيرة، كنا نفتقر إلى طول القامة لمواجهة لاعبي أتلتيكو مدريد». وأضاف: «كنا نعلم أننا سنعاني في الركلات الثابتة والعرضيات، وذلك قمنا بالضغط على الظهيرين لمنعهما من إرسال العرضيات، وكارفاخال قدم عملا جيدا للغاية في مركز قلب الدفاع».



وتابع: «كنا نستحق الفوز بالديربي دون شك، قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على اللعب، ويجب أن يكون الفريق هادئا، ولدي ثقة بأننا سنفوز بالليغا، فالجميع يسهم ويملك الموهبة». وعن عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح فريقه، علق: «يجب ألا ننظر إلى الخلف بل للأمام، لا أعرف أسباب قرار الحكم، ولن أعلق». وواصل أنشيلوتي تصريحاته: «فينيسيوس عانى من إصابة في الرقبة ولم يكن يشعر بالراحة أثناء الإحماء، وروديغر شعر أيضا بعدم الراحة، ونأمل أن يتعافى الثنائي قبل مباراة السبت المقبل».



نصف نهائي كأس إسبانيا



إلى ذلك، تنطلق اليوم منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عندما يستضيف ريال مايوركا نظيره أتلتيك بلباو.



من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي في كأس ألمانيا، حيث يلتقي باير ليفركوزن مع شتوتغارت.



وفي بطولات الكؤوس أيضا، تتواصل المنافسات في كأس فرنسا عندما يستضيف سوشو نظيره رين في دور الـ 16.