

تحدى جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمان سيتي، ريال مدريد للتقدم بعرض لضم إيرلينغ هالاند إذا كان يريده حقا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هناك عدة تقارير انتشرت في إسبانيا الأسبوع الماضي تشير إلى أن هالاند لا يحب الحياة كثيرا في مدينة مانشستر وأنه يرغب في الرحيل عن النادي. ومع ذلك، يثق غوارديولا، الذي رأى الكثير من هذه الأنشطة في السابق، أن هذا لن ينجح وأشار إلى أن على أي ناد مهتم بضم اللاعب أن يعرب عن اهتمامه. وقال غوارديولا: «بالنسبة لتقرير واحد، لصحافي واحد أو حساب واحد على تويتر، أو حساب على إنستغرام، هل تعتقد أن هذا سيغير شيئا وأن رحيل اللاعب سيحدث؟ هذا لن يحدث».



لو كان الأمر بيد غوارديولا، فسيكون رده حاسما بالرفض على أي استفسار بشأن رحيل هالاند.