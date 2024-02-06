

أسامة أبوالسعود



في إطار التعاون التربوي والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية عقد في مقر وزارة الأوقاف الاجتماع الأول بين ممثلي الوزارتين برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري.



حضر الاجتماع عن وزارة الأوقاف كل من الوكيل المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي ومدير إدارة الدراسات الإسلامية لمحافظتي الجهراء والفروانية بندر النصافي ومدير إدارة الخدمات د.سليمان السويلم ومراقب إدارة مكتب وكيل الوزارة نواف الغضوري، بينما حضر عن وزارة التربية كل من الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي ومراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بدر العنزي.



وناقش الطرفان أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال التوعية والتثقيف الديني والتربوي للناشئة والشباب في جميع المراحل الدراسية.



وأكد الحاضرون ضرورة مد جسور التواصل بين الوزارتين والاستفادة من الخبرات والكوادر المتوافرة لديهما من خلال عقد المحاضرات والندوات واللقاءات بما يسهم في تعزيز قيم الوسطية وزرع الأخلاق الفاضلة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله ومصادره وصد محاولات تخريب وإفساد عقول وصحة أبنائنا وشبابنا.



يذكر أن هذا الاجتماع عقد كبادرة أولية تنسيقية تمهيدا لعمل بروتوكول مشترك بين الوزارتين من أهدافه تعزيز القيم الأخلاقية الأصيلة ونشر الوعي الثقافي الديني الوسطي بين الطلبة والناشئة ونبذ الأفكار المتطرفة ومحاربتها وابتكار الحلول والوسائل التي تساعد الوزارتين في تحقيق الأهداف الفاضلة.