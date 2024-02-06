

أسامة أبوالسعود



أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت بشرى سارة إلى أبناء الجالية المصرية، حيث تمت الاستجابة لمطالب ابناء الجالية المصرية بالكويت بموافقة الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية على إصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية وذلك لمرة واحدة فقط.



وقالت القنصلية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه يجب ان يقوم المواطن بإصدار تجديد بطاقة رقم قومي خلال هذه الفترة لاستخرج جواز سفر مدة كاملة (7 سنوات).



وناشدت القنصلية جميع من انتهت جوازات سفرهم ولا يحملون بطاقة رقم قومي سارية ان يتقدموا للقنصلية لإصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم بدولة الكويت.