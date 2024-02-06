هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة مواجهة صعبة مع مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ 8 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 5 قبل الأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج.



ويحتل كاظمة المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي (7 نقاط)، وكذلك المنامة البحريني، فيما يأتي الشمال القطري رابعا بـ 4 نقاط، وذلك قبل مواجهة البحريني والقطري التي جمعتهما أمس.



ويبدو «البرتقالي» في مهمة صعبة وتحت الضغط، لكونه مطالبا بالفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي، وكذلك تعويض خسارته التي تلقاها أمام ضيفه الإماراتي 80-85 في دور الذهاب.



ويأمل المدرب السلوفيني بويان لازيتش، أن يقدم نجوم كاظمة أحمد البلوشي ويوسف بورحمة وعبدالعزيز الحميدي أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية، جنبا إلى جنب مع المحترفين ترافيس ليزلي وكلينت شابمان.