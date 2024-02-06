مفرح الشمري



تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج القدير خالد جلال، أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي حفل توقيع الأحد الماضي لأحدث إصدارات المركز «المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق» تأليف د.راندا رزق، تقديم د.أحمد زايد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55 في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



بدأ الحفل بدعوة الفنان إيهاب فهمي للوقوف دقيقة حدادا على روح علاء عبدالعزيز- أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون د.علاء عبدالعزيز الذي وافته المنية صباح أول من أمس، ثم عزف الفنان محمد يحيى (أحد فناني الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية) مقطوعة موسيقية على آلة العود.



وبعد ذلك تحدثت د.راندا رزق، عن كيفية تأليف هذا الكتاب من خلال رحلة عملية متخصصة في مجال تنمية الفن والثقافة والمسرح والتجربة الواقعية لتمكين المرأة.



كما تحدث الفنان القدير إيهاب فهمي قائلا: في إطار الدور الرئيسي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية القائم على التوثيق وحفظ التراث في مجالات المركز الثلاثة، كان لابد من إصدار المركز لهذا الكتاب، والذي يعتبر نتاجا لمؤلفته التي تعمل في صمت بجهد حقيقي وفعال في ملفات متعددة لصالح هذا الوطن.