

بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس والوفد المرافق بحضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني د.انطوان الزغبي وعضو اللجنة التنفيذية في الصليب الأحمر أمينة بري فواز، حيث وضعت كايس رئيس المجلس في أجواء برامج عمل الاتحاد في لبنان والمنطقة.



كما استقبل الرئيس بري سفير بنغلاديش جافد تانفير خان في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه في لبنان.



واستقبل رئيس المجلس النائب فؤاد مخزومي الذي قال: ركزنا على ثلاثة أمور، الأول هو الأمل الذي نلمسه بعد لقاء دولة الرئيس مع سفراء اللجنة الخماسية وهناك أجواء ايجابية، اللبنانيون بدأوا يلمسون أملا ان هناك امكانية للخروج من الجو السلبي الذي كان نعيشه على مدى سنة ونصف من دون رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، نهنئ دولة الرئيس على الجو الإيجابي الذي خلقه وكل الذي سمعناه كان إيجابيا ونتمنى له التوفيق.



وأضاف مخزومي: النقطة الثانية هي الموازنة التي تم تمريرها مع كل المشاكل التي مرت بها، هي خطوة بالاتجاه الصحيح لأن المواطن اللبناني لم يعد يريد أقوالا إنما يريد افعالا وخطوات عملية لتحسين الوضع الاجتماعي والصحي والاقتصادي.



وختم: النقطة الأخيرة وضعت الرئيس بري في أجواء الزيارة التي سنقوم بها هذا الشهر إلى إنجلترا بناء لدعوة رسمية مع مجموعة من النواب للبحث في الإصلاحات المالية المطلوبة من أجل إعادة الثقة بالبلد طبعا أخذنا توجيهاته.



على صعيد آخر، وقع الرئيس بري مشروع قانون موازنة عام 2024 الذي أقره مجلس النواب أخيرا بعد اعداده بنسخة منقحة في ضوء التعديلات التي ادخلها النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء لنشره.