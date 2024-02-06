

أعلن بنك وربة عن إطلاق حملته الكبرى «عالم وربة» Warba World: Cyber Quest عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي دعما لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، لنشر الثقافة التوعوية المالية لدى أفراد المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.



وقال عبدالله العصيمي مدير تنفيذي إدارة الابتكار والشراكات في بنك وربة إن الحملة الجديدة التي أطلقها بنك وربة، تركز على توعية أفراد المجتمع بمخاطر الأمن السيبراني عبر استخدام نماذج مرئية ومحاكاة لنماذج عملية تستخدم عادة من قبل مخترقي الحسابات تم تصميمها واختيارها بعناية وفق أحدث التقنيات المتطورة بحيث تتيح للمشارك التعرف عن قرب على تلك الأساليب عبر سيناريوهات متنوعة وواقعية، إضافة إلى توضيح الوسيلة المثلى للتعامل مع تلك المواقف، وذلك لقياس مستوى معرفة المشاركين بتلك الحالات وزيادة حصيلتهم المعرفية في إطار تشويقي ملائم ويساهم في تحقيق الأهداف العامة لحملة لنكن على دراية.



وأشار إلى أن هذا الإصدار من التجربة سيخصص له 50 ألف جائزة لأول مرة في الكويت مقدمة من شركائنا Astore تحت شعار «الكل فايز»، وكجزء من التوعية والشمول المالي، مبينا أن المشاركة في تجربة «عالم وربة» مجانية ومتاحة للجميع، داعيا الى زيارة حسابات بنك وربة على وسائل التواصل الاجتماعي للاستمتاع بخوض التجربة التي تم تصميمها خصوصا لهم. وأوضح أنه قد تمت إتاحة التجربة عبر 3 لغات مختلفة وهي باللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة الهندية بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. وأكد العصيمي أن بنك وربة يحرص على مشاركة خبراته الواسعة والشاملة في المجالات المالية والمصرفية، من خلال التواصل مع جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من الوسائل الإعلامية، مساهما بذلك في تثقيف أكبر عدد من متابعيه ومشاهديه حول العديد من الأمور التي قد تعنيهم فيما يخص إدارة أموالهم وتعاملاتهم مع مؤسساتهم المالية.