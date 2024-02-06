

بمناسبة انتهاء فترة تولي بيت التمويل الكويتي رئاسة لجان اتحاد مصارف الكويت النوعية، أقام الاتحاد يوم الأحد الماضي حفل تكريم لرؤساء اللجان من بيت التمويل الكويتي، بحضور الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، وعبدالوهاب الرشود الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي ورئيس لجنة الرؤساء التنفيذيين السابق للاتحاد، وإلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي لدى البنك التجاري الكويتي، رئيس لجنة الرؤساء التنفيذيين الحالي بالاتحاد، ود.حمد الحساوي الأمين العام للاتحاد والسادة الرؤساء الحاليين للجان النوعية من البنك التجاري الكويتي.



وقد أتى هذا الحفل في إطار تقدير وعرفان الاتحاد بالجهود المخلصة التي بذلها بيت التمويل الكويتي طوال فترة رئاسته للجان الاتحاد خلال عامي 2022 - 2023 وتكريما للعمل الجاد والعطاء والإنجازات التي قامت بها لجان الاتحاد ممثلة بكل أعضائها من البنوك المحلية بهدف تعزيز وتشجيع الابتكار وتطوير القطاع المصرفي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.



من جانب آخر، تمنى الاتحاد للبنك التجاري الكويتي التوفيق ومواصلة النجاح في قيادة لجان الاتحاد خلال عامي 2024 و2025.



الجدير بالذكر أن عدد اللجان النوعية باتحاد مصارف الكويت يبلغ 25 لجنة، تمارس كل اللجان دورها في مناقشة ودراسة الموضوعات والقضايا التي تهم البنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي بشكل عام.