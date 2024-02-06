أكد سفيرنا لدى سلطنة عُمان د.محمد الهاجري أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - إلى مسقط تحمل في طياتها أسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا.



وقال السفير الهاجري في تصريح لـ «كونا» إن الكويت وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة عبر الزمن حيث تميزت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على توطيدها وتطويرها.



وأشار إلى تطابق الرؤى والأهداف بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا السياسية عربيا ودوليا، إدراكا من القيادتين الحكيمتين بوحدة المصير المشترك التي ترجمتها مواقف البلدين الشقيقين عبر التاريخ. وأضاف أن هذه الزيارة التي تؤكد طبيعة العلاقة المتينة تأتي استكمالا لنهج البلدين المتأصل في دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام وإلى آفاق أرحب وأوسع في مختلف المجالات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



وتجسد هذه الزيارة المهمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد العلاقات التاريخية الوثيقة، حيث سيلتقي سموه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ويتوجان هذا اللقاء برعايتهما الكريمة وحضورهما الافتتاح الرسمي لمشروع (مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم) غدا الأربعاء، والذي يعد ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.