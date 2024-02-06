الخرافي: 200 مشارك من 40 دولة عربية وأجنبية يتنافسون بفكر وإبداع وإتقان لنيل جوائز المعرض

سفير المغرب: المعرض يزداد تألقاً كل عامالرميحي: أحرص على حضور المعرض سنوياً



حنان عبدالمعبود



دشّن ممثل راعي المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أمس فعاليات النسخة الـ 14 من المعرض، وسط حضور غفير، وحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.



وقام الوزير العدواني بعمل جولة تفقدية لأجنحة المعرض الذي يستمر حتى 7 الجاري، حرص على مرافقته خلالها كل من د.مشاري الحربي مدير جامعة الكويت بالإنابة، ود.مشعان العتيبي المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف وعميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف، والسفير العراقي في الكويت المنهل الصافي.



وبعدها، ألقى ممثل صاحب السمو كلمة أكد خلالها أن رعاية الاختراعات والأبحاث تبرز الوجه الحضاري للكويت، وتأتي تنفيذا للرؤية السامية نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، خصوصا مع توجه العالم نحو اعتماد معايير جديدة للنمو والتطور القائم على مقياس رأس المال البشري.



وقال العدواني خلال الكلمة: يسعدني افتتاح هذا المعرض الذي يقيمه النادي العلمي الكويتي ممثلا عن صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في رعاية هذا الحدث الذي نفتخر بانطلاقته من كويتنا الحبيبة، مبينا أن هذا الحدث يأتي استكمالا لتوجيهات صاحب السمو الأمير في الاهتمام برعاية اختراعات وإبداعات الشباب العربي عموما والشباب الكويتي خصوصا، وتهيئة الظروف العلمية لهم لمزيد من الابتكارات والاختراعات.



وذكر أن الكويت تدعم وتعزز التعاون الدولي بمجال المشاركة في مجالات الابتكار والاختراع والذكاء الاصطناعي كاستثمار طويل الأجل تنهض به الدول، داعيا الشباب لمواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير مهاراتهم في مجال الابتكار والاختراع والانخراط بالتخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أعلى مراتب الإنجاز والانطلاق نحو العالمية ليعكسوا صورة مشرفة لبلدنا الغالي الكويت باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.



واختتم الوزير العدواني مقدما الشكر لرئيس وأعضاء النادي العلمي الكويتي لدعمهم المخترعين والابتكار واحتضانهم واستثمارهم الأمثل للثروة البشرية، وتنمية القدرات في مجال الابتكار والاختراع.



40 مشاركة عالمية



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي: «هناك أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية تتجمع تحت سقف أجنحة هذا المعرض يمثلها أكثر من 200 مشارك يتنافسون بينهم بفكر وإبداع وإتقان لنيل جوائزه.



وأضاف: «بالرغم من الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليا، حرصت إدارة المعرض على انعقاده في موعده هذا العام استكمالا لمسيرته الناجحة في دعم المبتكرين والمخترعين وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل والاحتكاك فيما بينهم بفكر وإبداع وإتقان، أملا في إبراز وتفجير هذه الإبداعات لتكون قابلة للتنفيذ والوصول إلى السوق». وتابع: «نحن تحملنا مسؤولية إقامة واستمرارية هذا المعرض بهدف إبراز أفكار وإبداعات المخترعين والمبتكرين بحثا عن تسويقها وتنفيذها على أرض الواقع، على نحو يسهم في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعاني منها البشرية، كما تمنى أن نرى نتائج مميزة واختراعات مبتكرة في هذه التظاهرة العلمية، تكون على قدر طموحنا وطموح المستثمرين الذين يبحثون عن هذه الفرص.



وبين أن جوائز المعرض تشمل الجائزة الكبرى، وجائزة النادي العلمي، وجائزة مقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو»، وأخرى مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، فضلا عن 3 جوائز مقدمة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مخصصة لـ 3 مخترعين خليجيين، كما تشمل قائمة جوائز المعرض جائزة مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات وأخرى مقدمة من المعهد الاتحادي للملكية الصناعية الروسي، وذلك للمرة الأولى في نسخة هذا العام.



ورأى الخرافي أن تعاون المجتمع المدني مع القطاعين العام والخاص يلعب دورا مهما في إبراز الوجه الحضاري للكويت، ويسهم في تعزيز الاستثمار البشري الذي يعد رأسمال الشعوب المتحضرة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي تتويجا لجهود نخبة من المتطوعين الذين يشكلون كل شرائح المجتمع، ويعتبرون المكسب الحقيقي لأي نشاط داخل المجتمع الكويت.



كما عبر عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على رعايته الكريمة لهذا المعرض التي كان لها دور كبير في استمراريته ونجاحه.



وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة لسمو الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة، داعين المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي.



كما تقدم بالشكر والامتنان لكل الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين لهذا المعرض، لدورهم في إنجاحه واستمراريته، وفي مقدمتهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي «بيتك».



تظاهرة علمية



من جهته، أعرب السفير المغربي لدى البلاد علي ابن عيسى، عن سعادته لتواجده في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي يزداد تألقا عاما بعد عام، بفضل الرعاية التي توليها السلطات الكويتية لمثل هذه التظاهرات العلمية لتشجيع المخترعين.



وذكر عيسى أن بلاده حاضرة في هذه التظاهرة العلمية الكبيرة، بعدد من المخترعين يمثلون عدة جهات علمية مغربية منها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط وعدة جهات أخرى. وتمنى التوفيق لجميع المخترعين المشاركين في المعرض، والمزيد من الإنجاز لتحقيق التنمية في بلدانهم بما فيه الخير للشعوب.



حرص على الحضور



من جهته، قال النائب البحريني عبدالله الرميحي، الذي حضر من البحرين خصيصا لحضور حفل افتتاح المعرض: سوف أعود فور انتهاء الحفل إلى المنامة لارتباطي بحضور بعض الاجتماعات في اليوم التالي. وأثنى على جهود رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي، للارتقاء بالمعرض مما ساهم في أن يصبح ثاني أكبر معرض للاختراعات في العالم، مؤكدا حرصه سنويا على حضور هذا الحدث.



هذا، وقدمت فرق القرين للفنون الشعبية باقة من العروض الفنية الشهيرة، والعرضة التي نالت إعجاب الحضور طوال حفل الافتتاح.



الموسوي: فرصة للعقول المبدعة



قالت مديرة إدارة الثقافة العلمية بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي، إن هذا المعرض يعد منصة مهمة توفر وتتيح المجال أمام العقول المبدعة لعرض مواهبها من خلال هذه النافذة العالمية.



وعبرت الموسوي عن أملها في أن تكون مثل هذه المعارض خطوة للمشاركة والتعاون فيما ما بين أبناء المنطقة، وتحفيزهم على المزيد من الاختراعات.



وتابعت: يشرفني اليوم (أمس) أن أمثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط.



المرشدي: دعم وتشجيع المبتكرين



قال مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد ناصر المرشدي، إن مشاركة المكتب في المعرض سنويا تمثل دعما وتشجيعا للمخترعين والمبتكرين، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكرم المخترعين الخليجيين الفائزين بجوائزها السنوية، التي تمنح لـ 3 مخترعين فائزين من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن هناك 12 مخترعا ومخترعة يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في النسخة الحالية للمعرض.