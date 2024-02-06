أشار تقرير صادر عن شركة إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الرابع من 2023، إلى تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتابا عاما بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار، فيما أسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب. وخلال الربع الرابع من 2023، حقق 19 اكتتابا عاما أوليا عائدات بقيمة 4.9 مليارات دولار، حيث نجحت شركة أديس القابضة بجمع أكبر قدر من العائدات لتسهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، وجرت جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال عام 2023.



وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتابا عاما جرت خلال الربع الأخير من 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.