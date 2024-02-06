10 مليارات دينار ودائع تحت الطلب.. تقلّصت 856 مليون دينار خلال 2023

المودعون حرّكوا 8.36 مليارات دينار من 5 شرائح إلى ودائع بعائد أعلى من 3.5%



علي إبراهيم



كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان إجمالي القروض التي تمنحها البنوك المحلية بدون فوائد بلغ 1.12 مليار دينار بنهاية 2023، وشهدت تلك القروض زيادة ملحوظة منذ عام 2022 تزامنا مع اتساع السباق المصرفي لاستقطاب عملاء جدد خاصة من المواطنين.



وأظهرت البيانات ان أكبر حجم للقروض الممنوحة من البنوك المحلية بنهاية العام الماضي تتركز في الشريحة التي تدفع فائدة أكبر من 5% حتى 5.5% بما قيمته 8.94 مليارات دينار، وبنظرة مقربة على تلك الشريحة نجد أنها استقطبت نحو 2.9 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 48% قياسا إلى 6 مليارات دينار في ديسمبر 2022، وجاء ثانيا الشريحة ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بما قيمته 8.4 مليارات دينار، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 49% خلال 2023 بما قيمته 2.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.63 مليارات دينار في ديسمبر 2022.



وحلّت ثالثا الشريحة ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بقروض بلغت قيمتها 6.26 مليارات دينار، إذ شهدت تلك الشريحة تراجعا ملحوظا بنسبة 13.5% بما قيمته 974 مليون دينار في 2023 قياسا إلى قيمتها في 2022 والبالغة 7.24 مليارات دينار، وجاءت في المرتبة الرابعة التسهيلات الائتمانية التي عقدت بفوائد أكبر من 6 حتى 6.5% والتي بلغت قيمتها 4.13 مليارات دينار بزيادة نسبتها 125% بما قيمته 2.29 مليار دينار مقارنة بـ 1.8 مليار دينار في نهاية 2022.



وفي المرتبة الخامسة، حلت القروض ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% بنحو 4.03 مليارات دينار بعدما تراجعت بنحو 8 مليارات دينار بما نسبته 66.68% قياسا إلى 12.1 مليار دينار في 2022، وحلت سادسا التسهيلات الائتمانية التي عقدت بفوائد أكبر من 6.5 حتى 7% إذ تبلغ قيمتها 4.03 مليارات دينار بزيادة 3.4 مليارات دينار في 2023 بنسبة ارتفاع 580% قياسا إلى 592.8 مليون دينار تسهيلات ائتمانية في تلك الشريحة بنهاية 2022.



وفي المرتبة السابعة، جاءت القروض ذات الفوائد لغاية 3% والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار دينار بنهاية 2023 بتراجع 1.06 مليار دينار بما نسبته 29% قياسا إلى 3.66 مليارات دينار في نهاية 2022.



وفي المرتبة الثامنة جاءت القروض بفوائد أكبر من 7 حتى 7.5% بما قيمته 1.9 مليارات دينار بعدما زادت بنسبة 426.7% بما قيمته 1.58 مليارات دينار خلال 2023 مقارنة بـ 370.6 مليون دينار في 2022، وجاءت في المرتبة التاسعة القروض ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% والتي استحوذت على 1.35 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية وشهدت تراجعا بنحو 18.3% بما قيمته 303 ملايين دينار قياسا إلى 1.6 مليارات دينار في 2022.



وفي المرتبة العاشرة حلت القروض ذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4% بنحو 1.2 مليارات دينار، بعدما تراجعت بـ 1.7 مليارات دينار في 2023 قياسا إلى 2.98 مليارات دينار في نهاية 2022.



وفي المرتبة الـ 11 حلت القروض من دون فوائد والتي بلغت قيمتها بنهاية 2023 نحو 1.12 مليارات دينار بتراجع نسبته 10.3% بما قيمته 130 مليون دينار قياسا إلى نحو 1.256 مليار دينار بنهاية 2022، وحلت القروض ذات الفوائد أكبر من 7.5% في المرتبة الـ 12 بعدما استحوذت على 1.08 مليار دينار بزيادة بلغت 808.4 ملايين دينار في 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 290% قياسا إلى 279 مليون دينار بنهاية 2022.



ودائع بنكية



ولجهة الودائع وحركتها خلال العام الماضي، أظهرت مقارنة معيارية لبيانات ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة أن المودعين في البنوك الكويتية حركوا نحو 8.36 مليارات دينار من 5 شرائح للودائع التي تبلغ فوائدها من 0 إلى 3.5% إلى ودائع ذات شرائح أعلى، يأتي ذلك إلى جانب ضخ نحو 274 مليون دينار إضافية للشرائح ذات الفائدة الأعلى ليصبح إجمالي المبالغ التي دخلت على الودائع ذات الفائدة أكبر من 3.55 إلى أعلى من 6% نحو 8.63 مليارات دينار.



وأظهرت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بالدينار للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة، ارتفاع التسهيلات الائتمانية ذات الفوائد أكبر من 5% وحتى أكثر من 7.5% بنحو 13.79 مليار دينار مقابل تراجع التسهيلات الائتمانية من دون فوائد وبفوائد حتى 5% بما قيمته 12.3 مليارات دينار. وكشفت البيانات عن أن المصارف الكويتية لديها نحو 1.12 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قائمة من دون فوائد، بينما تتركز نصف القروض في الكويت في الشرائح التي تحصل فوائد أكبر من 4.5 وحتى 6% بما قيمته 23.6 مليار دينار.



وشهدت القروض التي تفرض عليها فوائد أكبر من 6.5 وحتى أكثر من 7.5% تضاعفا بنحو 4 مرات بعدما زادت من 1.24 مليار دينار في 2022 وصلت معها قيمتها النهائية إلى 7 مليارات دينار بنهاية 2023 بزيادة 5.8 مليارات دينار.



ودائع تحت الطلب



وفي سياق آخر، كشفت البيانات عن أن الودائع من دون فوائد (تحت الطلب) تقلصت في 2023 بنحو 7.87% بما قيمته 856 مليون دينار لتبلغ في ديسمبر الماضي نحو 10 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.86 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، وانخفضت الودائع بفوائد حتى 2% بنسبة 16% بما قيمته 1.8 مليار دينار لتصل إلى 9.63 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بودائع بقيمة 11.47 مليارات دينار بنهاية 2022، وتراجعت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 95.8% بما قيمته 801 مليون دينار لتصل إلى 35 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 836 مليون دينار في نهاية 2022.



وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2.5 حتى 3% بما نسبته 82% بقيمة 753.4 مليون دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 168 مليون دينار مقارنة بـ 921.4 مليون دينار في نهاية 2022، فيما هبطت الودائع ذات الفوائد أعلى من 3 حتى 3.5% بنسبة 97.3% بما قيمته 4.11 مليارات دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 113.4 مليون دينار مقارنة بـ 4.226 مليارات دينار في نهاية 2022.



وارتفعت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 3.5 حتى 5% بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 39.4% لتصل إلى 4.9 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية 2022، وزادت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 4 حتى 4.5% بنسبة 85.7% بما قيمته 2.5 مليارات دينار لتصل إلى 5.4 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ2.9 مليار دينار بنهاية 2022، وقفزت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 245.26% بما قيمته 3.54 مليارات دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 4.9 مليارات دينار مقارنة بـ 1.4 مليارات دينار بنهاية 2022.



وصعدت الودائع ذات الفوائد أعلى من 5 حتى 5.5% بنسبة 136.5% بما قيمته 1.09 مليار دينار إلى 1.897 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 802 مليون دينار في 2022، ونمت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 5.5 حتى 6% بنحو 18.3% بما قيمته 79.6 مليون دينار لتصل إلى 514.9 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 435.3 مليون دينار بنهاية 2022، وحققت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 6% نموا بـ 297% بما قيمته 27.3 مليون دينار لتصل إلى 36.5 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 9.2 ملايين دينار بنهاية 2022.