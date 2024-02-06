أفاد مصدر بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«أثر برس» بأن تسعيرة جديدة للخبز المدعوم ستصدر قريبا.



ورغم تأكيده وجود قرار لتحديد تسعيرة جديدة للخبز المدعوم سيعمم قريبا على الأفران، إلا أن المصدر لم يعلن السعر المطروح مبينا أنه سيتوضح عند صدور القرار.



كما أشار المصدر، بحسب ما نقل موقع «أثر برس» إلى أن التوجه الحكومي لرفع سعر مادة الخبز يأتي نتيجة الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة جراء استمرار دعم المادة، منوها إلى أن السعر الجديد للخبز المدعوم لا يعني رفع الدعم عنه.



ولفت إلى أن الخسائر باتت تتجاوز 35 مليار ليرة يوميا، وبالتالي الأعباء تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا.



من جهته، المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي أكد للموقع نفسه، أن المؤسسة جهة تنفيذية، تتلقى التعليمات من الوزارة وتنفذها، مبينا أن تكلفة ربطة الخبز بلغت 7800 ليرة، وتباع حاليا من منافذ البيع المباشر في المخابز بنحو 200 ليرة.



وفي وقت سابق، ذكر مصدر في السورية للمخابز أن فاتورة وتكاليف دعم الرغيف ترتفع يوما بعد يوم، وأن دعم الخبز له أوجه متعددة لا تتوقف عند تأمين المواد اللازمة لعملية الإنتاج، بل تذهب إلى أبعد من ذلك عبر توفير البنية التحتية والفنية لإنتاج الخبز وهذا يتطلب إعادة التأهيل وأعمال مدنية وبناء وإجراء صيانة، وتركيب خطوط جديدة إضافة لتأمين الدقيق والخميرة وأكياس النايلون والمازوت وهذا بدوره رفع من أرقام مبلغ الدعم السنوي لمادة الخبز لتصل إلى آلاف المليارات من الليرات (13 ألف مليار).



يشار إلى أنه في مطلع شهر نوفمبر الماضي، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ل.س بدلا من 2500 ل.س، في حين يثبت سعر ربطة الخبز المدعوم عند 200 ل.س.