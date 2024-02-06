أكدت طهران أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.



وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ردا على مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير الفائت.



وأعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان أمس الأول أن الولايات المتحدة «ستواصل» ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسورية، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.



وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس إن «الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون».



وأضاف: «لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيئ».



وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسورية، ووصفها بأنها «مغامرة» و«غير قانونية»، معتبرا أنها نفذت في إطار «سياسة الدعم الكامل» لإسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة ولم تدعم قط التوترات والأزمات».