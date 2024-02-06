

علقت الفنانة رانيا يوسف على اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية في مصر على اسم مسلسلها الجديد، المنتظر عرضه ضمن دراما موسم رمضان المقبل، والذي كان يحمل عنوان «دماء العذارى»، الأمر الذي دفع صناع العمل لتغيير اسمه إلى «جريمة منتصف الليل»، علقت قائلة: «الحقيقة أنا مش عارفة إيه سبب اعتراض الرقابة على اسم المسلسل، أنا مش شايفة إنه في أي حاجة أو إنه مبتذل مثلا علشان يعترضوا عليه، لكن على العموم إحنا غيرنا الاسم علشان منقابلش أي مشاكل وقت عرضه».



ويشارك في مسلسل «جريمة منتصف الليل» إضافة إلى رانيا، مجموعة من الفنانين بينهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، ملك قورة، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، كريم عبدالغني، والعمل تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، تحدث في وقت متأخر من الليل، لتبدأ الأحداث حول معرفة سبب الجريمة من خلال البحث عن الأدلة للوصول إلى لغز القضية.