«ماشي موده» و«أبشكر حبك» جديده مع دشتي والمسلم



ياسر العيلة



تعاون جديد جمع الملحن القدير فهد الناصر والنجم القطري فهد الكبيسي من خلال أغنية خاصة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، والأغنية تحمل عنوان «طلت»، من كلمات مزيد الوسمي، ألحان وإشراف وتنفيذ فهد الناصر، توزيع بشار الهندي، مكساج جاسم محمد، إنتاج تلفزيون دولة الكويت، وتقول بعض كلماتها:



يا سيدي دربك خضر وارقى سنود



واللي تبيه آمر وحنا نضمنه



طلت تغيض الشمس والعالم شهود



كل من يقول الصبح هذا موطنه



يا دار عز ودار خير ودار جود



والشعر صح لسانه وصح بدنه



الفضل لله والعلم فوق العمود



والشعب وافي والحصون محصنه



وسبق أن تعاون الناصر والكبيسي من قبل في عدد من الأغاني، منها «قطر»، كلمات علي الخوار، و«سيد اللعب» كلمات مشاري الحديبي، و«من أخو روضة» كلمات شهاب الشمراني.



من جانب آخر، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طرح العديد من الأعمال الجديدة من ألحان فهد الناصر التي تعاون من خلالها مع عدد من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، منها عملان في الألبوم الجديد للمطرب إبراهيم دشتي المتوقع طرحه قريبا، من إنتاج شركة روتانا، وهما كلمات الشاعر المتميز سعد المسلم، الأول بعنوان «ماشي موده» توزيع المايسترو وليد فايد، والثاني «أبشكر حبك» توزيع حسام كامل.