

تحدثت الفنانة بلقيس عن ارتباطها العاطفي بعد انفصالها عن زوجها منذ عامين وأكثر، وقالت إنها لا تفكر في الوقت الحالي بالارتباط، رغم أن الفكرة ليست بعيدة عنها، وربما «تكررها مرة أخرى»، مشيرة إلى أن مسألة الزواج هي «نصيب وقدر مقدر من الله سبحانه وتعالى»، إذ إنها تحب الاستقرار الأسري، مشددة على أنها حاليا تعطي تربية ابنها اهتماما وأولوية، ورغم ذلك تحاول تحقيق التوازن في حياتها المهنية والأسرية.



ونفت بلقيس، حسب موقع «نواعم»، أن تكون أغنيتها الجديدة العراقية «شذكرك بيا» عبارة عن وصف لحياتها الشخصية خلال الفترة الماضية، موضحة أنها غنت خلال مسيرتها مئات الموضوعات المختلفة، ولا يمكن أن تكون قد مرت بتلك الموضوعات جميعها في حياتها، وبررت سبب التفاعل مع الأغنية إلى أنها ربما لمست بعض الموضوعات الحزينة والمريرة التي مرت في حياتها بشكل عام، وفي حياة الآخرين، إذ إنه في النهاية، الأغاني هي «وصف لموضوعات عشناها في حياتنا».



وحول نشاطها الغنائي في الوقت الحالي، تستعد بلقيس قريبا لطرح ميني ألبوم غنائي جديد يتضمن 4 أغنيات باللهجة الخليجية، وذلك بعد أن نوعت سابقا في تقديم العديد من اللهجات ما بين المصري والمغربي والعراقي، وقد أرادت أن تعود للجمهور الخليجي بعمل دسم يتضمن فقط اللهجة الخليجية.