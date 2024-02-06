

مفرح الشمري



المتابع لتلفزيون الكويت، وتحديدا نشرته الإخبارية السياسية، لا بد ان يعرف مراسلة تلفزيون الكويت الزميلة سعاد الإمام التي تعمل منذ اكثر من 20 عاما مراسلة لتلفزيون الكويت في قطاع غزة، فهي من المراسلات اللواتي يتميزن بدقة الخبر والصورة على الرغم من المخاطر المحيطة بها بعد «طوفان الأقصى»، حيث تعرضت لأكثر من مرة للقصف مع زملائها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.



وفي ظل تصاعد الأحداث واستهداف الاحتلال الاسرائيلي الصحافيين والإعلاميين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينيين والاطفال والنساء العزل، قام وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري بمبادرة إنسانية بإحضار مراسلة تلفزيون الكويت بقطاع غزة الزميلة سعاد الامام مع اولادها وزوجها بعد ان اشتدت الاوضاع هناك وزادت وحشية الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المنازل والمستشفيات بالقطاع.



الجهود التي قام بها وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري جهود يشكر عليها للمحافظة على حياة المراسلة سعاد الامام وأسرتها، خصوصا ان العيش بقطاع غزة أصبح من المستحيلات بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا بحق اهل قطاع غزة العزل.. شكرا وزير الإعلام والثقافة.