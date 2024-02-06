

يحيى حميدان



تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على ضيفه طاجيكستان 4-2 في المباراة الدولية الودية الثانية التي أقيمت في صالة الشيخ سعد العبدالله، ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.

وجاءت أهداف «الأزرق» عن طريق ناصر العلبان وسلمان البعيجان ومحمد العجمي وعبدالرحمن الطويل.

وحرص مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على تجربة أكبر قدر ممكن من اللاعبين الـ 18 المختارين في القائمة، وذلك للوقوف على مستوياتهم. وكان «الأزرق» قد تعادل مع طاجيكستان 3-3 في المواجهة التجريبية الأولى يوم الجمعة الماضي.

وحصل لاعبو منتخبنا الوطني على راحة من التدريبات أمس، على أن يعاودوا تدريباتهم اليوم قبل مواجهة المجر مرتين يومي الجمعة والأحد المقبلين. وتبدو صفوف «الأزرق» دون غيابات تذكر، وهو ما يجعل التوقف الحالي مفيدا للمدرب الشريعة.