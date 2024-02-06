

حقق منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين 6 ميداليات متنوعة «ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزيتين»، في إطار منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس.



وأحرز الميداليات الذهبية الثلاث اللاعبة سجى العازمي بمسابقة رمي الرمح في فئة (33 إف) وفيصل سرور بمنافسات رمي القرص لفئات (37-36-35 إف) المجمعة وأحمد المطيري بمنافسات 800 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (51 تي).



وحقق أحمد المطيري الميدالية الفضية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة (51 تي) ليحرز الميدالية الشخصية الثانية له في البطولة. كما أحرز الميداليتين البرونزيتين ملاك هادي بمسابقة رمي الرمح لفئة (55 إف) وحمد حجي بمنافسات رمي القرص لفئات الدمج (38-36-35 إف).



من جهته، أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بما حققه أبطال وبطلات الكويت في اليوم الافتتاحي للبطولة بحصادهم هذا الكم الجيد من الميداليات لاسيما من المعدن النفيس، «ما يؤكد تميز رياضة المعاقين الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى».



وأضاف أن النادي حريص على إشراك لاعبيه بمثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقلهم وإكسابهم الخبرات المهمة، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف البيدان للنادي وتسهيل المشاركة بالبطولة.