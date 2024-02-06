كانت مجموعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البرازيلية تواجه دائما مشكلة في كتابة الرسائل النصية الهاتفية بلغاتها المحلية، لكن أحد التطبيقات توصل إلى حل يوفر لهذه الفئات إمكان استخدام أحرف لغاتهم للتواصل. «لينكلادو» هو اسم التطبيق الذي أطلق في اغسطس 2022. وهذه الكلمة مؤلفة من «لين» التي تشير إلى لغات السكان الأصليين، و«كلادو» المشتقة من كلمة «تيكلادو» البرتغالية والتي تعني لوحة مفاتيح.



ويرمي التطبيق إلى تزويد السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق النائية بالأمازون الشاسعة وكذلك المراكز المدنية، بلوحة مفاتيح رقمية مناسبة للغاتهم، عندما تكون متاحة لهم شبكة الاتصالات.