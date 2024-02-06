400 دينار الحد الأدنى للراتب لزيارة الأب والأم والزوجة والأبناء و800 دينار لباقي الأقارب.. وتذاكر سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الوطنية

مواطنو 53 دولة والمقيمون بدول «التعاون» تمنح لهم سمة الدخول من المنافذ مباشرة أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر موقع «الداخلية»



اعتبارا من بعد غد الأربعاء تقوم إدارات شؤون الإقامة المختلفة باستقبال طلبات استخراج سمات الزيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر (منصة متى)



‏سمة دخول زيارة (عائلية)



٭ تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط ألا يقل راتب العائل عن (400) دينار، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن (800) دينار، حيث يتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة وهي كالتالي:



٭ توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني).



٭ تعهد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.



٭ تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.



٭ علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.



٭ في حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من (الزائر - الكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في نظام الرقابة الأمنية، حيث تتم متابعة المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.



‏سمة دخول (تجارية)



٭ تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.



سمة دخول زيارة (سياحية)



٭ للأشخاص المنتمين لـ 53 دولة، حيث تمنح لهم سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد أومن خلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على (موقع وزارة الداخلية) www.moi.gov.kw.



٭ للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصرف سمات الدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (2030/2008) وتعديلاته، ووفقا للضوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.



٭ من خلال الفنادق والشركات التي لديها ربط آلي مع نظام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.



لحجز موعد مسبق عبر (منصة متى) يرجى مسح الـ (QR-Code) المرفق.