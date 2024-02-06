ثامر السليم



أعلن عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.خالد الهزاع عن انطلاق فعاليات معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول الـ45 يوم الأحد 18 الجاري بمشاركة 90 مشروعا مقدمة من 325 مهندسا ومهندسة من خريجي الكلية.



وقال الهزاع في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مسرح الكلية أمس بمشاركة الجهات الراعية للمعرض، بعد خمس سنوات من الدراسة والجد تخرج كوكبة من المهندسين ورغم ما يخالط الدراسة من ضغوط كان هدفنا إخراج مهندس ناجح، مبينا ان المعرض سيحتوي على 90 مشروعا هندسيا مقدما من 325 مهندسا أنهوا دراستهم في الكلية بعد خمس سنوات من الجد والاجتهاد. وأشار الهزاع إلى ان جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة تقدم لأفضل مشروع من كل تخصص من التخصصات الهندسية ومعايير الجائزة تهتم بالمشروع من النواحي التصميمية وفكرته وطرق تنفيذه والقدرة على تنفيذه بالأدوات الهندسية وطرق تقديمها.



وأعلن الهزاع عن الجائزة الرئيسية للمعرض وهي جائزة د.أحمد البشارة وقدرها 5 آلاف دينار وهي تخليد لذكرى د.أحمد البشارة.



بدوره، قال ممثل بيت التمويل الكويتي فيصل السريع ان جائزة الاستدامة البيئية يقدمها «بيتك» تعزيزا للجوانب البيئية، ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الكلية والتي استمرت على مدى 10 سنوات، مبينا ان هذه الجائزة تأتي من منطلق اهتمامنا بالبيئة ومن خلال هذه الجائزة نهدف إلى ان نرى مشاريع مطبقة على أرض الواقع.



من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ان الجمعية حريصة على دعم الطلبة وتقدم هذا العام جائزتين، الأولى «الصناعة والبناء»، والثانية جائزة «الطاقة والمياه»، مبينا ان الجمعية ستطلق قريبا مقرا للطلبة في الجمعية وعضوية للطالب تتيح له المشاركة في المؤتمرات خلال فترة دراسته.



من جانبه، قال نائب مدير الهيئة العامة للشباب ناصر الشيخ ان الهيئة تقدم جائزة الأولويات الوطنية حيث نحرص على تفعيل دور الشباب في المجتمع، ومن خلال دور الشباب كانت شراكتنا مع جامعة الكويت منذ العام 2014 حتى الآن، حيث نقوم بدعم معرض التصميم الهندسي بشكل مباشر.



بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في شركة الانشاءات القابضة عبدالرحمن الأنبعي: أطلقنا جائزة البنية التحتية وأساليب المواصلات برعاية خاصة من الشركة منذ اكثر من 15 سنة.



من جانبه، قال ممثل مكتب شركة بوينغ في الكويت مساعد الهولي ان أصعب مرحلة سيمر بها الطالب بعد تخرجه هي مرحلة انخراطه في سوق العمل، ونحن في شركة بوينغ نفخر بأن نكون اول شركة عالمية تشارك الكلية منذ العام 2016 في تقديم جائزة الابتكار والتميز، حيث اننا في الشركة ننظر إلى الابتكار وتقديم افكار جديدة تدعم قطاع الطيران.



من جهته، قال ممثل شركة أطياب المرشود عبداللطيف الأيوب: جائزتنا مخصصة للمشروع الاكثر تأثيرا وأفخر بأني أحد خريجي جامعة الكويت، وأطياب المرشود تأسست في 1925 وعندما دخل جيل الشباب أخذوا يبحثون للوصول إلى فئة الشباب حيث اننا نصنع الذكريات ولسنا فقط شركة عطور، ونحن حريصون على التواجد في أي مشروع مهم في الكويت.