قدم سفيرنا لدى مملكة بوتان عادل الجسام أوراق اعتماده إلى الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك، وذلك في حفل رسمي أقيم في مكتب القصر الملكي لمملكة بوتان.



وقالت سفارتنا لدى مملكة بوتان في بيان تلقته «كونا» إن السفير الجسام نقل الى ملك بوتان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لمملكة بوتان المزيد من الرخاء والازدهار.



وأكد سفيرنا خلال حفل تسليم أوراق الاعتماد حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



وقال إن التاريخ السياسي «العريق» الذي استمر أكثر من 40 عاما بين البلدين جاء وفق رؤية ثاقبة للقيادة الكويتية استمرت ثمارها إلى يومنا هذا وأسهمت في مد جسور التعاون في العديد من المجالات لخدمة المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين. وأضاف أنه سيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما السياحية والاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أهمية مدينة «غيليفو» الواقعة في جنوب العاصمة (تيمفو) باعتبارها أكبر مدينة اقتصادية واستثمارية وسياحية وبوابة اقتصادية لدول جنوب آسيا.



وذكر البيان أن ملك بوتان أعرب من جانبه عن فخره واعتزازه بوجود السفارة الكويتية في بلاده كأول سفارة خليجية تعتمدها بوتان في عهد الملك الأب، لافتا إلى الدور «المهم» الذي تؤديه دولة الكويت على المستوى الدولي ويحظى باحترام المجتمع الدولي.



وأجرت مملكة بوتان خلال حفل تسليم أوراق الاعتماد مراسم احتفالية تضمنت عروضا تراثية «عريقة» شاركت فيها جهات وهيئات رسمية.



ورافق السفير الجسام في مراسم الاعتماد الملحق الديبلوماسي فواز الخليفة.