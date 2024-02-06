أصدر المجلس الرئاسي في اليمن أمس قرارا بتعيين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا للدكتور معين عبدالملك، وفق الإعلام الحكومي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة «أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين د.أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء». وتابعت أن القرار نص أيضا على «استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم». ويخلف بن مبارك في هذا المنصب د.معين عبدالملك، الذي صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي.



وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين د.معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وشغل أحمد بن مبارك منصب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية منذ العام 2020.



وتقلد بن مبارك مناصب قيادية عديدة، منها مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في العام 2014، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في 2013، وسفير اليمن في واشنطن في العام 2015، والممثل الدائم لليمن في الأمم المتحدة خلال العام 2018.



ويحمل بن مبارك شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وعمل أستاذا مساعدا في عدد من الجامعات اليمنية، وترأس مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء.